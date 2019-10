Portrait de la jeune fille en feu: Prachtige film met onuitwisbaar slot

Bestolen Giel Beelen: Ik wil mijn spullen terug

10:35 Giel Beelen wil het geheugenkaartje uit zijn camera terug. In Amsterdam kraakte een dief woensdagnacht de auto van de radio-dj en ging aan de haal met zijn laptoptas met daarin laptop en camera. Pech voor Beelen, want die had juist beelden gemaakt voor bij zijn podcast over het Amsterdam Dance Event (ADE).