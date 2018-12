Populaire stripheld Spider-Man heeft veel gezichten

Vermeend slachtof­fer Kevin Spacey heeft video van betasting kruis

7:42 In de zaak tegen voormalig House of Cards-acteur Kevin Spacey (59), over een 18-jarige jongen die hij onzedelijk zou hebben betast, is een video opgedoken. Het vermeende slachtoffer zegt het filmpje zelf te hebben gemaakt ten tijde van hun samenzijn in de bar waar Spacey de voorkant van zijn broek zou hebben aangeraakt.