Popster Peter Andre onder vuur na 'verven' haar van 4-jarige dochter

R. Kelly aange­klaagd om besmetten ex-vrien­din met geslachts­ziek­te

16:48 R. Kelly heeft een nieuwe beschuldiging van seksueel wangedrag aan zijn broek hangen. Een ex-vriendin van de I Believe I Can Fly-zanger beweert volgens The Washington Post dat hij haar in Dallas met opzet infecteerde met een seksueel overdraagbare aandoening.