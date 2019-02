Poplegende Leo Sayer komt naar Nederland

Het concert in Hilversum zou oorspronkelijk afgelopen september plaatsvinden, maar werd door omstandigheden verplaatst.



Sayer werd in de jaren '70 en '80 bekend met hits zoals Thunder in My Heart, I Can't Stop Loving You en You Make Me Feel Like Dancing. Het laatstgenoemde nummer won in 1977 een Grammy-award voor het beste R&B nummer van het jaar. Zijn Nederlandse doorbraak kwam in 1974 met het nummer Long Tall Glasses.