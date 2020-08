Popicoon Cardi B (27) ontketent rel met Melania Trump en gooit naaktfoto van first lady online

De in New York geboren Cardi B, die op Spotify ruim 42 miljoen luisteraars per maand bereikt, haalde deze week fel uit naar Melania Trump. Dat deed ze nadat de presidentsvrouw een speech hield tijdens de Republikeinse Nationale Conventie, die door eigen partijleden warm werd onthaald. ,,Amerika heeft veel meer vrouwen nodig zoals Melania Trump en veel minder zoals Cardi B”, reageerde voormalige Republikeinse Congreskandidaat DeAnna Lorraine op de speech.

Die opmerking schoot bij Cardi B in het verkeerde keelgat. De rapper - die vrij recent nog een exclusief interview hield met Joe Biden - reageerde furieus op de uitlatingen van DeAnna Lorraine over haar en de first lady. ,,Was zij niet net diegene die haar eigen WAP (red. wet ass pussy ) verkocht?”, klonk het op Twitter. Haar opmerking is een verwijzing naar haar eigen nummer ‘WAP’, waar veel kritiek op kwam vanwege de grove en seksuele teksten.

Escortmeisje

Met haar tweet wakkerde Cardi B de geruchten aan dat de vrouw van Donald Trump ooit als escortmeisje zou hebben gewerkt. Iets wat al veel langer wordt beweerd, maar waar Melania zich altijd stevig tegen heeft verzet. Cardi B deed er bovendien nog een schepje bovenop: een half uur later trok ze weer naar Twitter, dit keer om er een naaktfoto - die ze vakkundig censureerde - van de first lady tijdens haar dagen als model de wereld in te sturen. Haar bijschrift bij de foto was brutaal: ,,Deze foto geeft mij ‘Ja, je neukt met een wet ass p*ssy’-vibes, ik zeg het maar.”

Melania Trump heeft nog niet gereageerd op de ontstane ophef. Maar de uitlatingen van Cardi B gaan intussen wel viraal. Iets wat ook DeAnna Lorraine - die de tweet schreef waar de rel mee begon - niet is ontgaan. ,,Nee, dat is een totale en complete leugen”, reageert zij nu op de escort-geruchten die weer de ronde doen. ,,Maar wat geen leugen is, is dat jij de Amerikaanse jeugd absoluut kapotmaakt met je teksten en dat jij je dood moet schamen.”

Melania Trump

Melania Trump, geboren in Slovenië, spreekt vijf talen, heeft een indrukwekkende modellencarrière achter de rug, is het brein achter een eigen sieraden- en horlogelijn. Inmiddels is ze alweer bijna vier jaar first lady.

Op 26 april 1970 werd Melanija Knavs (vertaald tot Melania Knauss) geboren in Sevnica, Slovenië. Haar vader was een autodealer en lid van de Sloveense communistische partij, haar moeder maakte kinderkleding. Op haar zestiende begon de modellencarrière van Melania, twee jaar later kreeg ze een modellencontract in Milaan. Wat volgde waren vele covers op prestigieuze modebladen zoals Harper’s Bazaar en Vanity Fair.

In 1996 verhuisde het 1,80 meter lange model naar New York. Twee jaar later leerde ze daar tijdens een feestje de 10 centimeter langere zakenman Donald Trump kennen. Het paar verloofde zich in 2004 en een jaar later volgde een spectaculaire bruiloft. Billy Joel zong ‘Just the way you are’,

Melania droeg een handgemaakte jurk van John Galliano (Dior) die naar verluidt meer dan een ton kostte en het feest werd breed uitgemeten in de bladen. Vele beroemdheden waren te gast, zoals politicus Rudy Giuliani, model Heidi Klum, rapper P. Diddy en: presidentskandidaat Hillary Clinton met haar man en Melania’s rivaal voor de titel First Lady/Gentleman Bill Clinton.