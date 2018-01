Politie waarschuwt Taylor Swift voor verwarde fan die haar wil beveiligen

Autoriteiten uit de staat New Hampshire hebben de 28-jarige superster Taylor Swift gewaarschuwd voor een verwarde fan. De man zou denken dat hij de vriend van de hitzangeres is, en hebben verklaard dat hij een wapen nodig heeft om haar te beschermen.

Volgens de Amerikaanse entertainmentsite TMZ meldde de 58-jarige man zich onlangs vrijwillig op het bureau om ondervraagd te worden over een andere zaak. Terwijl hij dat deed, begon hij op te scheppen over dat hij een relatie met de zangeres heeft. Hij liet agenten op zijn telefoon berichten zien van een afzender die hij de naam van Taylor had gegeven.

De man stelde de politie ook vragen over de mogelijkheden van zijn wapenvergunning en vertelde hen dat hij een pistool nodig had om de zangeres in Afrika te beschermen. Taylor heeft overigens nooit aangegeven plannen te hebben om dat continent te bezoeken.