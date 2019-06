Politie valt binnen bij Vlaamse ster op zoek naar verdovende middelen

Ex-Miss België Tanja Dexters en haar vriend Michael Peeters zijn aangehouden voor verhoor door de Belgische politie. In de privéwoning van de Vlaamse, die in Nederland vooral bekend is van haar deelname aan Expeditie Robinson, is een inval geweest. Daarnaast is de politie ook binnengevallen in de garage van Peeters.