Politie looft beloning van 10.000 euro uit voor tip in zaken Nikkie de Jager en René van der Gijp

Er werd bij de overvallen gebruikgemaakt van verschillende wapens en geweld. De overvallers werkten in wisselende samenstellingen. Acht van hen werden in december al aangehouden. Zeven zitten er nog vast en dat zijn allemaal mannen tussen de 19 en 32 jaar oud, zo meldde de politie in Opsporing Verzocht. ,,Uit bewakingsbeelden en ook onderzoek van de recherche weten wij dat er meer mensen betrokken zijn geweest bij deze overvallen.” Daarom verspreidt de politie nu ook de bewakingsbeelden. ,,Maar we mogen ook een beloning uitloven van 10.000 euro. Dit geld is voor de tip die kan leiden tot de aanhouding en vervolging van de nu nog onbekende verdachte”, laat een politiewoordvoerder vanavond weten in Opsporing Verzocht.



Het uitloven van een bedrag is ‘een logische stap in het onderzoek’, zei een woordvoerder van het Openbaar Ministerie in Rotterdam al eerder vandaag. Het gaat met name om de overvallen in Dordrecht, Ridderkerk en Uden. ,,Deze overvallen springen er wel uit, omdat daar grof geweld gebruikt is. Maar ook als mensen relevante extra informatie hebben over de mensen die nu al vastzitten, dan kunnen zij in aanmerking komen voor een beloning.”