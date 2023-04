Politie Liverpool tegen bezoekers songfestival: ‘Let op elkaar’

Hoofdinspecteur Jonathan Davies, die verantwoordelijk is voor de operatie tijdens het songfestival, benadrukt wel dat er geen ,,concrete dreiging” is. ,,We weten dat als het publiek als onze extra ogen en oren fungeert, het ons helpt de mensen die op deze evenementen afkomen veilig te houden”, zegt Davies. ,,We vragen u allen om op elkaar te letten. Als u iets ziet dat niet goed voelt, vertel het aan medewerkers of de politie.”