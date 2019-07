Politie betrapt naast Imanuelle Grives nog 23 drugsdealers op Tomorrowland

Dat meldt persbureau Belga op basis van politiecijfers. Belgische justitie vond de hoeveelheden die de actrice bij zich had zodanig veel dat ze haar vast willen houden in afwachting van het onderzoek.

Imanuelle is niet de enige Nederlander die werd betrapt op handel in drugs. Bij de 24 dealers zitten in ieder geval in totaal tien Nederlanders, zes Britten en twee Amerikanen. Over het hele weekend genomen werden onder meer 820 xtc-pillen, 139 gram cocaïne, 198 gram MDMA en 153 gram ketamine in beslag genomen.