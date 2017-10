Polen komt met bijna exacte K3-kopie

De meisjes van de Poolse K3-kopie brachten vandaag hun eerste single Mammajé uit. Een titel die veel doet denken aan het K3-nummer MaMaSé. Volgens Studio 100, de bedenker van onder andere K3, Kabouter Plop en Piet Piraat, werd met een externe partner aan een Poolse versie van de meidengroep gewerkt. Het bedrijf had alleen geen idee dat de groep zo snel gelanceerd zou worden, aldus Studio 100 in reactie tegen VTM Nieuws.



Op de singlehoes van My3 is te zien dat niet alleen de haarkleur van Hanne, Marthe en Klaasje is gekopieerd, maar ook de manier waarop hun haar is geknipt en gestyled is exact hetzelfde. Ook de trossen ballonnen en de jurkjes met daarop regenbogen lijken uit de videoclip 10.000 luchtballonnen te zijn gekopieerd.