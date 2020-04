Plots bleef de scherpe tong van Eva Jinek even stil

Het heeft even geduurd, maar ik heb het gevonden: het perfecte slaapmutsje in deze coronatijd. Iedereen zal het herkennen: na weer een tv-avond vol gesprekken over oplopende dodenaantallen, het tekort aan ic-bedden en de instortende economie, heb je als kijker dringend een shot anti-gif nodig. Anders lig je de hele nacht in je bedje te woelen uit angst dat het einde der tijden nabij is.



Die o zo gewenste afleiding wierp Jinek gisteren in de schoot. En wel in de persoon van Loretta Schrijver. Natuurlijk! Stom dat ik daar niet eerder aan dacht. Alleen al die schaterlach biedt troost. Maar nu blijkt ze elke avond op YouTube, in een gezellig gestreepte nachtpon, een verhaaltje van Toon Tellegen voor te lezen. Voor ze haar boek openklapt en vertelt over een eekhoorn en een mier, vraagt ze aan hondje Flip of hij lekker in zijn mandje ligt en daarna of de kijkers thuis dat ook doen. Hoe knus.