Plien van Bennekom te zien in zesde seizoen Maestro

Doe Maar cancelt afscheids­tour­nee vanwege ziekte Vrienten

23 september De afscheidstournee van Doe Maar is afgelast. Dat heeft concertorganisator Mojo gisteren bekendgemaakt. Dit besluit is genomen omdat voorman Henny Vrienten ziek is. Over de aard van de ziekte van Vrienten (73), die een ziekenhuistraject ingaat voor onderzoeken, worden geen mededelingen gedaan.