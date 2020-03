Playboy stopt in de VS met tijdschrift en gaat online verder

All You Need Is Love zet ‘lo­ve-streams’ in vanwege corona

18 maart Robert ten Brink ziet zich ten tijde van de coronacrisis genoodzaakt te sleutelen aan de opzet van All You Need Is Love. De uitzending van zaterdag is zonder publiek. In plaats daarvan wordt gebruikgemaakt van streams, maakte ‘Dr. Love’ bekend in RTL Boulevard.