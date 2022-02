Platenlabels blijven zwijgen over geweldsincident Lil Kleine

Ook het digitale platform Ownit in Amsterdam, dat zich heeft gecommitteerd aan de rapper, reageert (nog) niet.

De inkt onder het vonnis van vrijdag - hij kreeg 120 uur taakstraf wegens ‘zinloos uitgaansgeweld’ - was nog niet droog of er doken zondag beveiligingsbeelden op waarop de rapper een vrouw, vrijwel zeker zijn vriendin en de moeder van hun zoontje Lio (2), aan haar haren uit een auto trekt om haar vervolgens met het hoofd tussen het portier en de auto te klemmen. De rapper werd opnieuw opgepakt. Na twee nachten in de cel zit hij nog vast.