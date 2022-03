Plagiaatzaak 'traumatiserend' voor Ed Sheeran

Plagiaat­zaak tegen Ed Sheeran gaat verder: ‘Gecoördi­neerd plan om nummer bij hem te krijgen’

Het managementbureau Artists and Company, dat muzikant Sami Chokri vertegenwoordigde, heeft er alles aan gedaan om zijn nummer Oh why onder de aandacht van Ed Sheeran (31) te brengen. Dat verklaarde manager David May gisteren in de rechtbank, schrijft Sky News.

16 maart