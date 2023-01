Plagende Amalia tegen vader: ‘Je woont met vier vrouwen samen en weet niet wat een scrub is?’

Zelfs tussen mangroves is er voor koningspaar tijd voor gesprek over emancipatie: ‘Het kan wél’

Het tweedaags bezoek van de Oranjes aan Aruba wordt dinsdagvond afgesloten met een carnavalsfeest in hoofdstad Oranjestad. Morgen vaart het koninklijk gezelschap per marineschip naar het volgende eiland op de Caribische rondreis, Curaçao.

