Pionier met passie voor jeugdfilms

Regisseur Henk van der Linden (94) is uniek in de Nederlandse filmwereld.Met zijn jeugdfilms was hij dé pionier in dit filmgenre. Zijn leven en loopbaan beschrijft hij in zijn autobiografie Tussen de filmrollen.

Ab Zagt

Misschien is de omschrijving 'de grote doe-het-zelver onder de Nederlandse filmregisseurs' de beste manier om Henk van der Linden (94) te typeren. In de periode 1943-1985 maakte de Limburger 81 films (waaronder veertig lange producties), die hij deels in zijn eigen tuin opnam en waarin zijn beide kinderen Cor en Jos en zijn uitgebreide kennissenkring de vertolkingen voor hun rekening namen.

Hij schreef de scenario's, filmde, deed de montage en stond ook zelf wel voor de camera. Zijn keuze viel vaak op Nederlandse jeugdboeken, zoals Dik Trom, Pietje Bell en Sjors en Sjimmie. Geschat wordt dat in de loop der jaren twintig miljoen Nederlanders zijn werk op het doek hebben gezien. Van hoogwaardige kwaliteit waren zijn films niet. Maar de liefde voor het vak en het enthousiasme van alle medewerkers spatte elke keer van het doek. Dat blijkt onder meer uit de vier gerestaureerde films die op dvd bij het boek zijn gevoegd.

Wie de herinneringen van Van der Linden leest, krijgt meteen sympathie voor de man. Hij was iemand die geen grote filmkunst wilde maken, maar vooral vermaak voor een zo breed mogelijk publiek. En dat werd decennialang gewaardeerd. Zo draaide de kinderfilm Nieuwe Avonturen van Dik Trom uit 1958 28 jaren onaangebroken in Nederlandse bioscopen, waarmee de regisseur zelfs het Guinness Book of Records haalde.

Zijn biografie Tussen de Filmrollen laat ook een bescheiden mens zien, die voortdurend koos voor zijn Limburgse milieu. Hij kreeg ooit het aanbod van een Amerikaanse filmmaatschappij, die hij voorzien had van een kopie van Drie jongens en een hond, om een serie van 48 speelfilms van dertig minuten per stuk over hetzelfde onderwerp te maken. Commercieel aanlokkelijk, maar Van der Linden zag er toch vanaf. ,,Immers'', schrijft hij, ,,mijn hele leven zou overhoop worden gegooid. Gezellig met de jongens een of twee films per jaar maken, kon dan niet meer.''

Wie het lijvige levensverhaal leest krijgt automatisch ook een beeld van de Nederlandse filmwereld in de jaren 20 en de decennia daarna. Van der Linden groeide letterlijk op tussen de films. Zijn ouders hadden een filmtheater - de Emma Bioscoop in Hoensbroek - waarvan hun woning onderdeel uitmaakte. De keuken leidde tot de entree en de projectcabine lag pal tegenover de slaapkamer waar Van der Linden ter wereld kwam. Iemand die in een dergelijk milieu opgroeide, kon alleen maar iets met film gaan doen. Het werd filmregisseur.

Behalve door een grote schare trouwe fans werd de Limburgse veelfilmer niet altijd gewaardeerd door de filmcritici. Nog steeds is Van der Linden verbolgen over een negatieve recensie die hij in De Tijd kreeg voor een van zijn films over Sjors en Sjimmie, waarvan de vertolker van de laatste rol van Ambonese komaf was. Pas in 1976 had Van der Linden een Surinaamse jongen gevonden voor de rol. Hij moest krom praten, een oorring dragen en dikke rode lippen hebben, in opdracht van de striptekenaar Frans Piët, iets wat vandaag de dag ondenkbaar is.

De jongen die Sjors speelde zou door zijn Limburgse accent amper te verstaan zijn. Vele decennia later is de regisseur daar nog steeds ontstemd over. ,,Ik kan aantonen dat de verstaanbaarheid goed was.''

Behalve jeugdfilms maakte Van der Linden andere titels: hij was de eerste die een Nederlandse western regisseerde, De Jongen uit het Wilde Westen. Ook waagde hij zich aan sciencefiction, De Robins en het robot komplot.

Hij heeft collega's geïnspireerd, zoals het regie-echtpaar Dave Schram en Maria Peters die ook Pietje Bell verfilmden. Schram: ,,Bij de films van Henk van der Linden kun je zien dat hij ontzettend veel plezier beleefde tijdens het maken ervan. Dat bewegend beeld vermaak is en dat je daar even in kunt wegdromen. Het doek gaat open, het licht gaat uit en de voorstelling begint. Dat is Henk. Dat plezier heeft hij mij bijgebracht. Henk was magie, Henk is magie en Henk zal altijd magie blijven.''

Tussen de filmrollen, de autobiografie van Henk van der Linden, is een uitgave van uitgeverij IJzer, i.s.m. Stichting Filmuitgaven. 368 pagina's, € 29,50. Inclusief twee dvd's met vier gerestaureerde films: Vier rakkers en een oude jeep, Avonturen van een zigeunerjongen, De avonturen van Pietje Bell en Sjors en Sjimmie en de gorilla.

Volledig scherm Regisseur Henk van der Linden © archief Henk van der Linden

Volledig scherm Pietje bell © EYE Film Instituut Nederland

Volledig scherm De jongen uit het Wilde Westen © EYE Film Instituut Nederland

Volledig scherm Dik Triom © EYE Film Instituut Nederland