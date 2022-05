‘Pink Floyd verkoopt muziekrechten mogelijk voor 500 miljoen dollar’

Pink Floyd - met hits als Comfortably Numb, Another Brick in the Wall en Shine On You Crazy Diamond - overweegt om de rechten op hun muziekcatalogus te verkopen. De band zou daarmee muzikanten zoals Bruce Springsteen en Bob Dylan volgen, die honderden miljoenen dollars kregen voor de rechten op hun oeuvre.

Financieel nieuwsmedium Bloomberg berichtte begin deze maand dat vertegenwoordigers van de band de interesse van enkele potentiële kopers hadden gepolst. Diverse partijen hebben zich intussen gemeld, zo meldt nu de Financial Times. Het zou gaan om platenmaatschappij Warner Music en de Duitse muziekrechtenmaatschappij BMG.

Gitarist David Gilmour en drummer Nick Mason kwamen vorige maand onverwacht samen voor de opname van Hey Hey Rise Up, een single om het door de oorlog getroffen Oekraïne een hart onder de riem te steken, het eerste volledig nieuwe materiaal van Pink Floyd sinds The Division Bell uit 1994. De in 2014 uitgebrachte langspeler The Endless River bestond namelijk grotendeels uit materiaal dat oorspronkelijk werd geschreven voor het eerdergenoemde album.

Nieuwe optredens

In een recent interview liet Gilmour weten dat hij ook nieuwe liveshows van Pink Floyd niet uitsluit. ,,Dat heb ik al lang niet gedaan, maar wie weet.” Volgens de gitarist hebben hij en de drummer er ook niet over gesproken tijdens de opnames van Hey Hey Rise Up: ,,We hebben er niet eens aan gedacht om weer optredens te doen, maar ik neem aan dat het een mogelijkheid is.” Vorig jaar maart had de gitarist tijdens een interview met het toonaangevende vakblad Guitar Player nog laten weten ,,klaar te zijn” met de band.

Gilmour en Mason zijn de enige nog levende bandleden, samen met Pink Floyd-stichter Roger Waters. Laatstgenoemde hoeven we voorlopig echter niet op een reünie te verwachten. Hij heeft al decennia ruzie met de twee. Zo noemde Waters de band waarin hij van 1965 tot en met 1985 speelde onder meer een ,,giftige omgeving”.

Kijk en luister hier naar Hey Hey Rise Up, het nummer van Pink Floyd voor Oekraïne.