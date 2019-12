Piet Paulusma: Mijn bekendheid kostte me mijn huwelijk

Stormachtig met zware windstoten

Het werkzame leven van Piet Paulusma krijgt plotseling een knauw als SBS 6 zijn contract niet verlengt.



,,Het gesprek bij de directie van SBS 6 duurde niet lang. Het was 2 januari. Ik dacht dat het over een eventuele vroege uitzending in de avond zou gaan. Iets anders dan mijn contract niet verlengen. Na een bakkie koffie en de mededeling stond ik weer buiten. Dat kwam aan als een donderslag bij heldere hemel. De zender ging het anders doen. Studiopresentatie, hightech. Of ik de bui had zien aankomen, is me daarna tientallen keren gevraagd. Ik voelde wel dat er iets speelde. Nog vóór de vorige zomer had ik bij SBS 6 een gesprek over de toekomst, maar daar zijn ze nooit op teruggekomen.