Piet Paulusma krijgt passend afscheid van Matthijs en schiet vol

Paulusma herhaalde in de talkshow van Van Nieuwkerk opnieuw dat hij het jammer vindt dat hij op SBS 6 de 25 jaar ‘niet vol kon maken'. ,,Er is gewoon gezegd: het is afgelopen met Piet op deze zender’’, zei hij ietwat emotioneel.



Dat Matthijs een verrassing voor hem in petto had, deed de weerman duidelijk iets. ,,We gaan met zijn allen de studio uit, richting het Westerpark. Daar doet Piet zijn weerbericht. We staan er omheen’’, lichtte hij toe. Vervolgens liep het gezelschap inclusief het publiek de studio uit, met op de achtergrond Always take the weather with you, een vertolking van Michael Prins.