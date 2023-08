Pierre van Hooijdonk biedt Ajax-trainer Maurice Steijn excuses aan, toekomst bij NOS nog onzeker

Pierre van Hooijdonk (53) gaat Ajax-coach Maurice Steijn zijn excuses aanbieden na beschuldigingen aan zijn adres in Studio Voetbal . Ook gaat hij zijn uitspraken publiekelijk rectificeren. Het is nog onduidelijk of Van Hooijdonk kan aanblijven als voetbalanalist bij de NOS.

Aan tafel in de voetbaltalkshow Studio Voetbal betichtte Van Hooijdonk zondagavond Maurice Steijn van het sluiten van ‘duistere deals met bevriende zaakwaarnemers’ in zijn periode als coach van NAC, drie jaar geleden. Maandagavond stapte Steijn naar een advocaat, die via een brief rectificatie eiste van de analist.

Van Hooijdonk reageerde niet, waarna Steijn vanmiddag liet weten een kort geding aan te spannen tegen de analyticus. Jan Kabalt, de advocaat van Steijn, laat weten dat het kort geding pas van de baan is als Van Hooijdonk conform de gewenste bewoordingen rectificeert.

Hierna heeft Van Hooijdonk, die naar verluidt vanochtend nog op zoek was naar bewijzen van zijn beweringen, alsnog besloten om zijn excuses aan te bieden. Volgens de NOS gaat hij voldoen aan de eisen van Steijns advocaat. Dat betekent niet alleen excuses, maar ook een publiekelijke rectificatie. Of het kort geding hiermee van de baan is, is nog onduidelijk.

De NOS weet niet of analist Pierre van Hooijdonk in het tv-programma Studio Voetbal excuses gaat maken voor zijn uitlatingen over Ajax-trainer Maurice Steijn. Ook kan de NOS niet bevestigen of Van Hooijdonk komende zondag in het programma te zien is. Dat laat een woordvoerder van de NOS woensdag weten.

De voorbije dagen is uitvoerig gesproken over de kwestie door diverse partijen. Zowel aan tafel als telefonisch was er voortdurend overleg tussen de (sport)leiding van de NOS, Van Hooijdonk zelf, maar ook met Ajax, NAC en de andere analyticus Rafael van der Vaart die zondagavond ook aan de discussie op tv deelnam. Het is algemeen bekend dat Van Hooijdonk en Steijn geen goede relatie met elkaar hebben.

‘Schadelijk’

Van Hooijdonk, oud-Oranje-international, zit tegenwoordig in de raad van commissarissen van NAC en is daar verantwoordelijk voor technische zaken. Edwin van Baal, toenmalig voorzitter van de raad van commissarissen van NAC, schreef een brief naar Ajax. Daarin neemt hij afstand van de ‘insinuaties en aantijgingen’ aan het adres van Steijn. ,,Wij herkennen de uitlatingen van Pierre verre van en distantiëren ons daar dan ook van. Deze zijn onterecht schadelijk”, schrijft hij.

Het is de vraag wat ESPN doet. Van Hooijdonk neemt bij die zender de voetbalanalyses op donderdagavond voor zijn rekening. Dan laat hij zijn licht schijnen op wedstrijden van de Europa League en Conference League. Ajax gaat zich vanaf volgende week via de play-offs proberen te plaatsen voor de Europa League. Lukt dat niet dan komt de ploeg van Steijn uit in de Conference League. ESPN was niet bereikbaar voor commentaar.

