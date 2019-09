Peter R. de Vries valt Sonja Barend aan over interview met crimineel: ‘Je weet niks van misdaad’

In De Wereld Draait Door kwam vanavond het legendarische en omstreden tv-interview aan bod van Sonja met Stanley Hillis in de jaren tachtig. Aanleiding is Stanley H., de nieuwe tv-serie over de topcrimineel die in 2011 in Amsterdam werd geliquideerd.



Hillis was berucht vanwege zijn gewelddadige overvallen en ontsnappingen uit gevangenissen. Toen hij in 1985 een interview gaf in het programma van Sonja Barend, werd Hillis pas echt beroemd. Hij was op dat moment voortvluchtig en Barend interviewde hem 's nachts op een geheime locatie. Hij vertelde bang te zijn dat de politie in haar jacht op hem zijn gezondheid in gevaar zou brengen.