Peter R. de Vries na vijf jaar weer te zien in bioscoop met sinterklaasfilm

De Vries was eerder al in de bioscoop te zien in Kidnapping Freddy Heineken, een film met Anthony Hopkins in de hoofdrol. Deze film, over de ontvoering van de beroemde biermagnaat, draaide in de zomer van 2015 in de Nederlandse bioscopen.



Ook VVD-coryfee Erica Terpstra en acteur Bram van der Vlugt zijn in de nieuwe sinterklaasfilm te zien. Terpstra speelt een burgemeester. Van der Vlugt, die tussen 1986 en 2010 de ‘officiële' goedheiligman speelde, kruipt weer in de huid van de kindervriend.