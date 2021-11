Peter Plasman doneert gewonnen pokerprijs aan stichting Peter R.

Sinter­klaas op miraculeu­ze wijze dag eerder in Nederland dan gepland

Was Sinterklaas eerder deze week nog spoorloos verdwenen, vrijdag verscheen hij - nota bene een dag eerder dan gepland - in Nederland. De goedheiligman werd gespot door meerdere voorbijgangers en daarmee komt er een einde aan de zoektocht naar de Sint, zo was te zien in het Sinterklaasjournaal.

