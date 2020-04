Peter Pannekoek is eerste cabaretier met gebarentolk op NPO

Dat maakte impresariaat Breijwerk vandaag bekend. Het plan ontstond doordat het agentschap veel verzoeken kreeg van theaters om voorstellingen van Pannekoek maar ook bijvoorbeeld van Claudia de Breij, die door Breijwerk wordt vertegenwoordigd, live in het theater te laten tolken. ,,En wat natuurlijk groot voordeel is en waarom ik het eigenlijk doe: dove mensen kunnen mijn slis niet horen”, voegt Pannekoek daar aan toe. De voorstelling Later was alles beter wordt ‘vertaald’ in gebaren door Tobias de Ronde. De tolk, die zelf doof is, was vorig jaar onderwerp van de bekroonde documentaire Doof kind v an zijn vader Alex de Ronde. De vertaling van de voorstelling heeft Tobias de Ronde gemaakt samen met Irma Sluis, de inmiddels beroemde tolk van de persconferenties van het kabinet over het coronavirus.

Dit was het nieuws

Later was alles beter was het afgelopen jaar een van de best bezochte en gerecenseerde theatervoorstellingen. Pannekoek, ook bekend als teamcaptain bij Dit was het nieuws, won er ook de Neerlands Hoop voor, de prijs voor het grootste cabarettalent van het jaar. In de voorstelling verkent Pannekoek de vraag in wat voor tijd de mens leeft. Hij reflecteert scherp en vilein op rolpatronen, stereotypen, goede en slechte mensen, oordelen en vooroordelen en superioriteit en probeert te ontdekken wie de helden en slachtoffers van deze tijd zijn.



Later was alles beter is vanavond te zien op NPO 1. De versie met gebarentolk is vanaf datzelfde tijdstip te zien op NPOStart. Op zaterdagmiddag 2 mei is de voorstelling mét gebarentolk ook op NPO 1 te zien.