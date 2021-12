Peter Pannekoek: ‘Als een kleine dictator mag ik bepalen wat in 2021 belangrijk was’

Taylor Swift wil dat 'ongekende' plagiaat­zaak tegen haar wordt verworpen

Taylor Swift wil graag dat een Amerikaanse federale rechter een geplande juryzitting in een rechtszaak tegen haar afblaast. De zitting is onderdeel van een geschil, waarin zij wordt beticht van het stelen van songteksten voor haar nummer Shake It Off. Dat meldt muziekwebsite Billboard vandaag.

28 december