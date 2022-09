Peter Heerschop stopt na twintig jaar met column op Radio 538

Volgens Heerschop had hij een gesprek aangevraagd om van de leiding van de zender te horen of ze ‘nog tevreden’ zijn. Toen kreeg de cabaretier naar eigen zeggen te horen dat het zo’n ‘goed idee’ van hem was dat hij wilde stoppen. ,,Dat was even een schok, want die column is voor mij nogal een ding”, aldus Heerschop. ,,Maar alles houdt een keer op en misschien is dit ook wel het goede moment.”

De cabaretier heeft de column met veel plezier gemaakt. “,,k vind het schitterend dat ik dit twintig jaar heb mogen doen. Ik heb altijd precies mogen zeggen wat ik wil.”

Talpa bevestigt dat Heerschop volgende week inderdaad voor het laatst is. ,,Met de start van het nieuwe radioseizoen en de eerste positieve effecten van 90’s @ 9, hebben we besloten de focus geheel te leggen op dit programma-onderdeel, dat iedere dag tussen 09.00 uur en 10.00 uur te horen is in De 538 Ochtend met Wietze en Klaas”, aldus de zender. ,,We danken Peter voor de twintig jaar waarin hij in de ochtend het nieuws van de week altijd prachtig wist te brengen in de vorm van een column en genieten daar komende week nog één keer van.”

Heerschop blikte sinds 2002, toen nog in de ochtendshow van Edwin Evers, op de radiozender elke vrijdag terug op het nieuws van de week. Na het vertrek van Evers in 2018 stopte de cabaretier tijdelijk, maar later keerde hij terug.