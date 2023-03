Peter Gillis moet dwangsom van een miljoen betalen

Bovenop deze dwangsom heeft de gemeente opnieuw een last onder dwangsom opgelegd van 300.000 euro, omdat Gillis nog steeds arbeidsmigranten zou huisvesten in De Berckt. Dat bedrag kan verhoogd worden tot 1,2 miljoen, als Gillis in gebreke blijft, aldus een woordvoerder van de gemeente. Ook hier kan Gillis bezwaar tegen maken. De eerdere dwangsom had niet het gewenste effect”, zei de woordvoerder van de gemeente. ,,Daarom is het nieuwe bedrag verhoogd van 250.000 naar 300.000 euro. Dat kan maximaal vier keer gebeuren, na elke controle wanneer blijkt dat hij nog steeds in overtreding is. De hele procedure begint weer van voren af aan.”