Peter Gillis heeft een nieuwe vriendin: ‘Chemie alsof we elkaar al jaren goed kennen’

Peter Gillis is weer gelukkig in de liefde. De 61-jarige ondernemer heeft sinds twee maanden een relatie met Wendy van Hout . De nieuwe liefde van Gillis is vanaf volgende week ook te zien in zijn programma Massa is kassa, waarvan het tiende seizoen dinsdagavond begon.

In de eerste negen seizoenen van het programma was Gillis’ toenmalige partner Nicol Kremers nog te zien. De twee maakten in februari bekend dat zij niet langer samen zijn.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

,,Er was meteen een bijzondere chemie alsof we elkaar al jaren goed kennen”, aldus Gillis. De twee ontmoetten elkaar op het terras van Oostappen Park Blauwe Meer in Lommel tijdens het openingsweekend. Wendy was op zoek naar een jaarplaats om uitstapjes met haar kinderen te maken en raakte aan de praat met Peter. ‘Wendy en Peter hebben dezelfde humor en veel gemeenschappelijke interesses, zoals het ondernemerschap, handel, campings en reizen met de camper’, laat het stel weten in een mediaverklaring.

De Eindhovense Van Hout heeft vijf kinderen uit drie relaties, met wie ze allemaal naar eigen zeggen ‘goed contact’ heeft. Ze hebben de kinderen van Gillis al ontmoet. ‘Dat ging erg goed. Ook heeft Peter al leuke kennismaking gehad met de ouders van Wendy’, stellen de twee.

De plannen zijn om op niet al te lange termijn samen te gaan wonen in de nieuwe villa van Peter in Neerpelt. ,,Wat goed zit gaat snel en Wendy is al helemaal onderdeel van de familie”, aldus Gillis.

Volledig scherm Peter Gillis en Wendy van Hout © Friso Keuris via Peter Gillis

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: