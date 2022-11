Peter de Bie stopt eind dit jaar als presentator Nieuwsweekend

Omroep MAX-baas Jan Slagter noemt De Bie ‘een radio-icoon’. ,,We zijn Peter de Bie veel dank verschuldigd voor zijn scherpe gesprekken op zaterdagochtend, met een vleugje cynisme en veel humor. We zullen hem missen en wensen hem alle geluk toe, samen met Dieuwertje (Blok, red.), de kinderen en kleinkinderen.”



De 72-jarige De Bie presenteerde het radioprogramma, dat aanvankelijk als Nieuwsshow werd uitgezonden bij de TROS en later AVROTROS, al sinds 1994. In 2018 werd het programma omgedoopt tot Nieuwsweekend, toen het bij Omroep MAX kwam.



Sinds 1996 vormt hij een duo met Mieke van der Weij. Zij zal wel bij het programma blijven. Wie De Bie gaat opvolgen, wordt op een later moment bekendgemaakt.