PETA: maak vervolgserie Sex and The City bontvrij

Het nieuws dat Sex and The City een nieuw leven in wordt geblazen heeft ook PETA, de grootste dierenrechtenorganisatie ter wereld, bereikt. PETA, oftewel de People for the Ethical Treatment of Animals, heeft via een brief aan Sarah Jessica Parker gevraagd om in de vervolgserie And Just Like That... geen gebruik meer te maken van echt bont, maar om voor een veganistische versie te gaan. Dit meldt Page Six.