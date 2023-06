Pers walgt van ‘slechtste seksscène ooit’ met The Weeknd en Lily Rose Depp in The idol

De nieuwe HBO-serie The idol is pas drie afleveringen onderweg, maar de entertainmentpers is er nu al klaar mee. De kijker ‘lijdt’, hoofdrolspeler The Weeknd heeft nul acteertalent en de seksscène uit de tweede aflevering is historisch slecht, klinkt het in zeldzaam harde recensies. De afkeer is volgens The Weeknd precies de bedoeling, HBO ontkent dat de serie al is afgeschreven.

The idol is een prestigeproject dat naar verluidt tientallen miljoenen euro’s heeft gekost. De show moet de opvolger zijn van Euphoria, Game of thrones en The white lotus, eerdere successen van HBO. De hoofdrollen zijn voor zanger en medebedenker Abel Tesfaye (33, bekend als The Weeknd) en model Lily Rose Depp (24), de dochter van Johnny Depp en Vanessa Paradis.

De show was al omstreden voordat er één aflevering op de streamingdienst stond. Cast- en crewleden legden een bom onder de serie over een jonge popster (Depp) die in de ban raakt van een nachtclubeigenaar (The Weeknd). Het verhaal over de gevaren van roem was oorspronkelijk ‘gelaagd’ met een ‘feministische blik’, aldus de insiders. Maar toen bijna alles geschoten was, kwam er ineens een nieuwe regisseur. Sam Levinson, die ook Euphoria regisseerde, begon opnieuw en maakte er volgens de betrokkenen ‘martelporno’ van.

De slechtste seksscène ooit

Het was allemaal niet waar, zeiden de makers. Maar toen de eerste journalisten konden kijken, bleek het er wel degelijk op te lijken. Het personage van The Weeknd zegt de ranzigste dingen, er is bloed, zelfverstikking en een speelse verwijzing naar verkrachting. The idol had zo op een pornosite kunnen staan, schreef The New York Times-journalist Kyle Buchanan. Hij was nog mild.

De laatste tien minuten van de tweede aflevering vormen de slechtste seksscène aller tijden, schrijft mannenblad GQ. Menig showbizzsite durft de expliciete dingen die The Weeknds personage Tedros allemaal zegt niet te herhalen. Journalist Lucy Ford vergelijkt bedenkers The Weeknd en Levinson met opgewonden jongetjes die samen een lange jas aantrekken om volwassen te lijken. Voor hen is seks als volgt: de vrouw wordt opgewonden omdat de man bestaat, hij mag haar gebruiken en dan zegt zij dat ze nog nooit zoiets geweldigs heeft meegemaakt. Het is geen seconde opwindend, aldus het blad.

De kijker ‘lijdt’

Vaksite Variety vindt de serie ‘weerzinwekkend’ en noemt het acteertalent van The Weeknd ‘niet bestaand’. Kijkers hebben na twee afleveringen genoeg geleden, concludeert The Guardian. De tijd van martelporno, puur gemaakt om te shockeren zonder creatieve waarde, was volgens de krant voorbij. Met The idol is het terug, op ‘misselijkmakende’ wijze. De makers moeten wel een hekel hebben aan de personages én het publiek, aldus de krant. Die gelooft nauwelijks dat zo’n ‘lege’ show te zien is bij dezelfde dienst als het gelauwerde Succession.

De vernietigende recensies lijken alleen maar in het voordeel te werken van The idol. De eerste aflevering trok in een week 3,6 miljoen kijkers, meer dan Euphoria (3,3 miljoen) en The white lotus (3 miljoen). Die cijfers moeten we met een korrel zout nemen, want ze komen bij HBO zelf vandaan. Toen Page Six schreef dat The Weeknd geen tweede seizoen gaat maken, riep HBO snel dat er nog niks beslist is.

Personage is een psychopaat

‘Laat deze freak stoppen’, schreef Mashable over The Weeknds personage. Maar wie een vies gevoel kreeg van de seksscène, heeft precies de gehoopte reactie. De beelden zijn helemaal niet bedoeld als sexy, stelt de zanger bij GQ. Het is ook zeker niet de hoop dat mensen zijn karakter mogen. De man is ‘verachtelijk’ en een ‘psychopaat’, zegt hij.

The Weeknd en de andere makers zien zichzelf als ‘poppenspelers’ die de emoties van de kijker controleren. Soms ben je geschokt, soms moet je lachen. Dat is het enige positieve wat The Guardian kon opmerken: de dialogen zijn soms zo ‘dom’ dat je wel moet lachen. Maar het gaat zo ver dat je al snel niet meer meelacht, maar uitlacht.

