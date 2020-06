Perry Mason: keuze voor melancholische Matthew Ryce pakt goed uit

Bizar: Trio Veronica Inside vanavond alweer aan tafel

14:21 De kans is groot dat Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp vanavond alweer met z’n drieën aan tafel zitten. Niet in de studio in Hilversum, maar in een ruimte in Dordrecht. Daar verzorgen de drie vanavond een praatshow. Het trio is maanden terug al geboekt om een uitzending te maken voor de businessclub van FC Twente.