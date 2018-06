Penelope Cruz: onderzoek Woody Allen overdoen

De zaak draait om Dylan Farrow, die haar vader Woody Allen beschuldigt haar seksueel te hebben misbruikt. Cruz, die speelde in Woody's films To Rome With Love en Vicky Cristina Barcelona, vindt dat de zaak 'opnieuw moet worden bekeken' als Dylan beweert dat de claim dat de regisseur haar als kind heeft lastig gevallen niet verzonnen is.

Dylans moeder, Mia Farrow, spande in 1993 de zaak aan, maar de aanklagers kozen ervoor om geen aanklacht in te dienen - een feit dat Woody naar voren bracht tijdens een recent interview met het Argentijnse nieuwsprogramma Periodismo Para Todos, waarin hij vertelde: ,,Dit is iets dat 25 jaar geleden grondig is onderzocht door alle autoriteiten. Alle kwamen tot de conclusie dat het niet waar was. En dat was het einde en ik ging verder met mijn leven.''