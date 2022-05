Pearl Jam laat fan drummen na positieve coronatest drummer

Op een video die op YouTube is geplaatst is te zien hoe frontman Eddie Vedder fan Arroyo aankondigt, waarna de hele band hem helpt plaats te nemen achter het drumstel. De fan heeft vervolgens het hele nummer Yellow Ledbetter meegespeeld. In de commentaren onder de video valt te lezen dat Vedder vlak daarvoor een oproepje deed of er nog drummers in de zaal waren. Arroyo werd vervolgens uitgekozen omdat hij een T-shirt droeg waarop alle voormalige drummers van Pearl Jam stonden opgesomd.