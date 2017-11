Paz de la Huerta: Weinstein verkrachtte me twee keer

Volgens de 33-jarige Paz hebben beide voorvallen plaatsgevonden in 2010. Ze meent dat de studiobaas haar na een feestje een lift aanbood naar haar appartement in New York. De twee zouden nog een drankje hebben gedaan bij de actrice thuis, waarna de producent haar jurk uittrok en zich aan haar opdrong. ,,Hij duwde me op het bed. Het ging allemaal zo snel", verklaarde ze.



Later dat jaar dook Weinstein volgens De La Huerta op in de lobby van haar appartementencomplex. Ze zijn daarop in haar woning beland waar volgens de actrice opnieuw misbruik plaatsvond. Ze claimt bij dit voorval te dronken te zijn geweest om toestemming te geven voor seks.



De politie van New York heeft aangegeven een onderzoek te starten naar de vermeende verkrachting. Het korps heeft al zaken lopen naar aanleiding van eerdere beschuldigingen aan het adres van Weinstein, die inmiddels door meer dan 50 vrouwen beticht wordt van seksuele intimidatie, aanranding of verkrachting.