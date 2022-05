Paul Witteman stopt na acht seizoenen met Podium Witteman

Buddy Vedder krijgt rol in musical over Willem van Oranje

Acteur Buddy Vedder gaat het komend seizoen een hoofdrol spelen in de educatieve musical Willem van Oranje, over het leven van de ‘Vader des Vaderlands’. Dat heeft producent Giovanni Sturkenboom van STENT vandaag bekendgemaakt. Vedder neemt de rol over van Merijn Oerlemans, die de hoofdrol krijgt in de musical Mees Kees op Kamp.

