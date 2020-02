Paul Simon doneert miljoen dollar voor muziekonderwijs op New Yorkse scholen

Raad voor Cultuur bezorgd over tekort aan openbare bibliothe­ken

Niet iedereen kan in de eigen gemeente naar een goede bibliotheek en dat is een kwalijke zaak. Dat zegt de Raad voor Cultuur in een nieuw advies aan het kabinet. De Bibliotheekwet van 2015, die die toegang juist moest verzekeren, werkt dus nog onvoldoende. De raad is extra ongerust omdat het volgens recent onderzoek ook al zo slecht is gesteld met het lezen door middelbare scholieren.