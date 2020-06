Paul Haenen in de zomer elke zondag op NPO1 te zien met Troost TV

De uitzendingen zullen te zien zijn in het laatste uur van de ochtend. Het tweede uur gaat de uitzending door op het digitale kanaal NPO1-extra. Haenen en zijn producer Dammie van Geest beloven dat er in de uitzendingen veel aandacht zal zijn voor kunst, cultuur en literatuur.



Het tweetal begon halverwege maart op hun eigen YouTube-kanaal Betty Asfalt TV uitzendingen om de burger vrolijkheid en moed mee te geven tijdens de isolatie. In de uitzendingen spreekt Haenen met veel collega’s en Nederlanders in het buitenland en becommentarieert hij de actualiteit. Ook is er soms ruimte voor zijn alter ego’s Margreet Dolman, Dominee Gremdaat en Bert van Sesamstraat.



Haenen heeft inmiddels er bijna zestig uitzendingen van Radio Oranje/Troost TV op zitten. De programma’s waren in april en mei ook te volgen via regionale omroep NH Media.