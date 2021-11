Paul de Leeuws busjes-show haalt kijkcijfertoptien niet

De Leeuw zei eerder tegen het ANP dat hij alles voor het programma heeft gegeven. Zou het programma niet aanslaan, dan is het ‘een beetje over qua eigen ideeën’, aldus de 59-jarige presentator. “Als de cijfers tegenvallen, dan is dit het ook. Dit is wat ik kan.”

Gisteravond werd ook gevoetbald in de Conference League. Naar de wedstrijd tussen Feyenoord en Union Berlin keken op Veronica 1,15 miljoen mensen. De Rotterdamse club won met 2-1 van de Berlijnse tegenstander. De wedstrijd tussen Monaco en PSV eindigde in 0-0 en zo’n 759.000 kijkers zagen dat.

De best bekeken programma’s van de avond waren het NOS Journaal van 20.00 uur (1,46 miljoen), Ik Vertrek (1,45 miljoen), het NOS Journaal van 18.00 uur (1,38 miljoen) en EenVandaag (1,17 miljoen), allemaal op NPO1. Het best bekeken RTL 4-programma was het Half acht nieuws (1,09 miljoen). Op dezelfde zender gooide ook Expeditie Robinson met 978.000 kijkers hoge ogen. Het best bekeken SBS-programma was Chateau Meiland (1,04 miljoen).