Paul de Leeuw verontschuldigt zich voor uitspraken over Aziaten: “Botte, kortzichtige opmerking”

28 januari Het is BNNVARA opnieuw gelukt een aantal bekende Nederlanders te strikken voor de speciale Valentijn-editie van First Dates. Stylist Bastiaan van Schaik (51), actrice Miryanna van Reeden (53), verslaggever Dennis Schouten (25), presentatrice Zarayda Groenhart (38) en 3FM-dj Sophie Hijlkema hopen in de liefdesuitzending de ware aan de haak te slaan in het bekende First Dates-restaurant.