Paul de Leeuw kruipt poedelnaakt naast Irene Moors: 'Ik ben in shock'

Pauls bezoek aan Moors' programma was een nagekomen belofte. Toen de presentatrice eerder aanschoof in De Leeuws programma De Kwis, klaagde Paul dat Irene nooit écht naar bed ging met haar gasten. Het publiek ligt wel altijd onder de dekens, maar Irene en haar hoofdgast zitten op stoelen. Paul wilde best langskomen, maar alleen als er een bed zou staan.



,,Deal'', beloofde Irene, die gisteravond inderdaad het hele programma lang in bed lag. Ze begon te vertellen dat Paul thuis altijd naakt slaapt, maar dat ze haar kijkers dat uitzicht wilde onthouden. Dat liet Paul, zogenaamd beledigd, zich geen twee keer zeggen: hij stond op en trok bijna al zijn kleren uit. Eenmaal terug in bed gooide hij ook zijn onderbroek, sokken en t-shirt weg.



Irene wist niet wat haar overkwam en sloeg haar hand voor haar mond. ,,Ik heb geen tekst meer, jongens'', riep ze uit, terwijl het publiek lachend toekeek. ,,Ik vind het wel karakter. Ik weet gewoon niet wat ik hiermee moet, ik heb het bloédheet!'' Even later trok Paul, die nauwelijks durfde te bewegen, zijn kleren overigens weer aan.