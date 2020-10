Paul de Leeuw en Astrid Joosten nieuw vrijdagduo Op1

In een reactie laten de twee weten erg uit te kijken naar de samenwerking. ,,Het is een uitdaging om met dit team, naast sfeer maken, ook een iets serieuzere kant van mezelf te laten zien’’, aldus Paul. Astrid vult aan: ,,Ik had heel veel zin om weer gesprekken te voeren op televisie. Dat ik dat ook nog eens met Paul mag doen maakt dat ik me er zeer op verheug. We hebben er erg veel zin in om elke vrijdag een sprankelende uitzending te maken.’’