Patty gaat met de benen wijd het weekend in en Thorn heeft babynieuws

Ook Harry Styles vraagt om volledige vaccinatie bij concerten

26 augustus Bezoekers van de concertreeks van Harry Styles in Amerika moeten volledig gevaccineerd zijn of een negatieve coronatest bij zich dragen. Dat maakte de zanger vandaag bekend. Hij is niet de eerste artiest met het verzoek. Eerder stelden Maroon 5, Foo Fighters en The Killers dezelfde eisen aan hun publiek.