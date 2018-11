Patty Brard schuift elke vrijdag aan als tafelgast bij Twan Huys

Ruim 1,7 miljoen mensen zien Waylon huilen om 16-jarige zoon

10:54 Maar liefst 1.781.000 hebben gisteravond gezien hoe Waylon zijn tranen niet kon bedwingen na het emotionele optreden van de 22-jarige Iris Noëlle Lengkeek in The Voice of Holland. De zanger werd zelfs zo geraakt, dat hij besloot zijn zoon Dylan een bericht te sturen en te zeggen hoeveel hij van hem houdt.