Patty Brard: Ik zeg nog altijd vaker nee dan ja

spelletjeskoninginZe is de meest gevraagde BN’er in spelprogramma’s op televisie. Patty Brard (63) is er trots op. ‘Als je niks durft of probeert, wat heb je dan aan je leven?’

Ze sprong van een duikplank. Danste over het ijs. Leerde fotograferen. Patty Brard is de meest gevraagde Bekende Nederlander van bijna 1400 kandidaten die opdraafden in vijftig spelprogramma’s. De voormalige zangeres voert de lijst aan met veertien deelnames. ,,Kun je nagaan: en dan zeg ik nóg altijd vaker nee dan ja'', zegt Brard lachend.

Van harte. Je bent de koningin van de BN’ers in spelprogramma’s.

,,Dank je. Best grappig, maar tegelijk ook een tikkie verneukeratief, hoor. Kijk, ik word de hele dag gebeld of ik dit wil doen of daar aan wil meewerken. Ik ben het nu aan het minderen, want ik wil niet alléén maar kandidaat zijn. Gelukkig ben ik zelf ook weer bezig met programma’s maken.''

Wat maakt jou tot de ideale BN’er in spelprogramma’s?

,,Ik hou van het randje. De een vindt dat leuk, terwijl de ander zich ergert. Maar ik blijf altijd mezelf. Veel mensen veranderen als er een camera in de buurt komt. Ik vergeet 'm. De kracht van televisie maken is durven tonen wie je bent. Dik, dun, lachend, bebloed, ik durf op mijn bek te gaan. De echtheid, dat voelen mensen.”

Waarom doe je eigenlijk zo vaak mee?

,,Het is heel moeilijk nee te zeggen. Je krijgt kansen die je in een normaal leven niet krijgt. Neem nou zo’n programma als het Perfecte Plaatje. Wie wil nou niet leren fotograferen? Ik was ook gevraagd voor Expeditie Robinson. Ook avontuurlijk, want je zal maar naar zo’n eiland kunnen, maar fotograferen vond ik leuker. Het verschil is wel: vroeger was het mijn eigen programma, zoals Patty gaat extreem. Nu is het één aflevering waarin je dan meedoet.''

Maar er komen eigen programma’s aan.

,,Ik ben trots op Vet Gelukkig, een vierdelige documentaire die ik met Diederik Jekel voor de NTR heb gemaakt. Mensen die worstelen met overgewicht. Of je ook gelukkig kunt zijn in een voller lichaam. En ik heb voor RTL samen met Fred van Leer een proef opgenomen: Pat & Fred, voor al uw feesten en partijen.”

Lachen, gieren, brullen?

,,Ook, maar niet alleen. We zetten mensen in het zonnetje, zoals ouders met zeven kinderen en tien in de opvang. We hebben de ouders weggestuurd om met de kinderen voor hen een surpriseparty te organiseren. Zij vertelden heel persoonlijke verhalen. Een zekere tragiek, maar met ons Pat & Fred-sausje. Het is goed ontvangen. Half september horen we of het doorgaat, maar ik zou het gek vinden als dat niet gebeurt.''

Anders spring je toch weer van een duikplank?

,, Als je niks durft of probeert, wat heb je dan aan je leven? Dat lijkt me smakeloos. En ik dacht toen: dat doe ik niet. Maar ook dát was erg leuk om te leren. Alleen jammer dat ik toen niet het lijf had dat ik nu heb. Dan was het me beter afgegaan.”

Waarom moet dat nou steeds, al die BN’ers in een spelprogramma?

,,Kijkers hebben meteen hun voorkeur voor een kandidaat. En voordat je een onbekend iemand hebt neergezet, ben je drie uitzendingen verder. Nu weet je gewoon: Patty is stom, Fred is hysterisch. Ik kies die en die. En sommige mensen zijn constant. Hebben geen ergernisfactor. Een Jan Smit bijvoorbeeld, die altijd hetzelfde is. Die zal niet zo gauw als kandidaat gevraagd worden.”

Het is natuurlijk ook een prettige bron van inkomsten, toch?

,,Zeker. Je krijgt er fijn voor betaald. En daarbij: je maakt het toch maar mooi allemaal mee. Stand-upcomedy, fotograferen. En Ik Hou Van Holland, dat is een feestje. Een dagje lol trappen, dat kun je toch niet van elke baan zeggen?”