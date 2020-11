Patty Brard: ‘Het was een jaar van uitersten’

Zwijgen van prins William over coronabe­smet­ting bekriti­seerd

2 november Prins William krijgt maandag zowel felle kritiek als applaus voor zijn beslissing zijn besmetting met het coronavirus stil te houden. De hertog van Cambridge raakte in april besmet, zo hebben paleisbronnen inmiddels bevestigd aan de BBC. Hij isoleerde zich thuis in Anmer Hall en vertelde er verder niets over om het Britse publiek niet verder te verontrusten. Kort daarvoor waren zijn vader prins Charles en premier Boris Johnson ook al getroffen door het virus.