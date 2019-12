Patrick Kicken haalt uit naar Radio 538 in kwestie Lippens: ‘Schandalig hoe men met dj’s omgaat’

Patrick Kicken, radiomaker en voormalig dj bij Radio Veronica, vindt het belachelijk dat Radio 538 heeft besloten om dj Daniël Lippens te schorsen naar aanleiding van zijn roekeloze rijgedrag. Het ongeluk in Amsterdam heeft volgens de presentator van Wild FM Hitradio helemaal niets met zijn werk als dj te maken. ,,Denken we even terug aan Giel Beelen die zijn rijbewijs moest inleveren omdat hij met een slok te veel op achter het stuur zat?”

Radio 538 besloot dit weekend om Daniel Lippens voor een week te schorsen voor het livestreamen van zijn roekeloze rijgedrag. Op zijn eigen beelden was niet alleen te zien hoe Lippens verkeersregels aan zijn laars lapte, maar ook hoe hij een fietser raakte op een van de Amsterdamse grachten. Van 538 moet hij zijn tijd nu benutten met het maken van een podcastserie waarin de verschillende kanten van de verkeersveiligheid aan bod komen.

Volgens Patrick Kicken maakt Radio 538 zich met deze reactie volstrekt belachelijk. ,,Dit is nou wat er gebeurt als je van je diskjockeys verwacht dat ze én supergevat zijn op de radio én naam maken voor zichzelf op social media”, stelt hij in zijn column. ,,Denk je dat er ook maar één iemand je gaat volgen als je iets genuanceerds twittert, een brave familiefoto op je Insta post of een livestream start als je met je hondje gaat wandelen? Nee.”

‘Braafste jongetje van de klas’

Wat de 45-jarige Kicken nog het meest tegen de borst stuit, is dat Lippens is geschorst voor iets wat ‘niet bij de zender heeft plaatsgevonden’. ,,Denken we even terug aan Giel Beelen die zijn rijbewijs moest inleveren omdat hij met een slok te veel op achter het stuur zat? Amper een half jaar geleden dames en heren. Waar hij zelfs nog onderuit probeerde te komen door in hoger beroep te gaan. Is hij toen geschorst? Nee. Zou 538 ochtenddeejay Frank Dane voor hetzelfde geschorst worden? Betwijfel het.”

De presentator vreest dat de schorsing ‘het begin van het einde voor Lippens is’. ,,Eigenlijk vind ik het schandalig hoe er tegenwoordig met deejays wordt omgegaan. Je ligt al onder een vergrootglas met wat je allemaal op de radio doet, nu dus ook nog met wat er in je privéleven gebeurt. En ja ik ken dat lulverhaal over ‘voorbeeldfunctie’ ook wel maar dat is gewoon een wassen neus. De jeugd vindt Daniël nu juist ‘iemand van hun’ want ze rijden zelf ook allemaal als Max Verstappen door het centrum, een paar nerds daargelaten. Bij 538 moeten ze weer zo nodig het braafste jongetje van de klas spelen.”

Menselijke fout

Een woordvoerder van Radio 538 heeft overduidelijk een andere mening en stelde het incident ‘heel serieus te nemen’. ,,Zowel de rijstijl van Daniël Lippens als het livestreamen tijdens het rijden keuren we sterk af’’, aldus de zegsvrouw. ,,We hebben Daniël gisteren direct aangesproken op zijn roekeloze rijgedrag en op het gebruik van Twitch tijdens het rijden.”