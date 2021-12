Patricia Paay negeerde doktoren en liep zelf weg uit zorghotel: ‘Ineens waren ze me kwijt’

Patricia Paay (72) heeft het advies van haar doktoren in de wind geslagen toen ze onlangs het zorghotel in Breda verliet. De specialisten wilden dat ze bleef, maar Paay was bang haar 95-jarige moeder nooit meer te zien en liep zelf naar buiten. ,,Ineens waren ze me kwijt, haha. Ik kon het niet langer aanzien en wilde na al die tijd gewoon naar huis.’’

Dat zegt de mediapersoonlijkheid tegen Privé. Paay lag drie maanden in het ziekenhuis met een ernstige bacteriële infectie en had nog een tijdje moeten revalideren in het zorghotel. Maar zeker richting de kerstdagen was ze het zat.

Ze wilde terug naar haar man Robbert Hinfelaar (33), hun hondjes Zwabber en Lily en vooral naar haar moeder. ,,Ik kon natuurlijk niet naar mijn oude moeder toe. En zij mocht mij ook niet bezoeken’’, verwijst Paay naar de coronamaatregelen. ,,Ik dacht steeds: ze is 95, straks gebeurt er wat! En dan zie ik haar door al deze toestanden nooit meer!’’

Quote Niets kunnen doen en gewassen moeten worden door verpleeg­sters, ik schaamde me dood Patricia Paay

Patricia, normaal altijd sterk en zelfstandig, vond de periode in het ziekenhuis ‘een hel’. ,,Platliggen, niets kunnen doen en gewassen moeten worden door verpleegsters, ik schaamde me dood’’, zegt ze. ,,Ik ben toch een BN’er, dus ik kreeg ‘m nu alweer terug van sommige van die meiden: ‘Ach, wat leuk. Mijn moeder heeft u twee jaar geleden ook nog gewassen’. Wat moet je dan zeggen?’’

Paay heeft inmiddels een nieuwe heup, die aanvoelt als een ‘aardig bouwpakket’. Ze kreeg morfine tegen de pijn, maar prettig vond ze dat niet. ,,Ik word er altijd zo suf van en lig na afloop altijd helemaal te flippen. Ik krijg mijn gedachten dan niet meer op orde en als de dokter mij aan bed uitlegt wat hij met me van plan is, krijg ik de helft niet mee. Ik ben van mezelf geen drinker, maar ik leek wel dronken.’’

Niet meer in Playboy

De tv-coryfee liep de bacteriële infectie vermoedelijk op toen ze twee jaar geleden haar rechterheup liet vervangen. Toen ze ook links een nieuw exemplaar kreeg, vormde zich een enorme bloeduitstorting die maar bleef lekken. ,,Waar ik ook zat of liep, steeds lekte het. Op de grond, op de stoel, het hele huis lag vol met bloed. Opnieuw terug in het ziekenhuis bleek ik zoveel te hebben verloren, dat ik twee grote bloedzakken kreeg toegediend om het niveau weer op peil te brengen.’’

Quote Op de grond, op de stoel, het hele huis lag vol met bloed Patricia Paay

De angst was dat de bacterie via het bloed haar hart zou bereiken, maar dat gebeurde gelukkig niet. ,,Drie keer ben ik onder het mes gegaan en steeds weer gingen er nietjes in mijn been die er een paar dagen later weer uit gingen. Ik kan je vertellen, daar word je niet bepaald mooier op. Ik had altijd prachtige benen, maar de tekenen van al deze ingrepen zijn inmiddels wel zichtbaar.’’

Patricia was in 2009 op haar zestigste de op dat moment oudste vrouw ooit die naakt poseerde voor het blad Playboy. Dat gaat ze na de ingrepen nooit meer doen. ,,Nee, de Playboy gaat niet meer lukken. Gelukkig hangt mijn eerste cover uit de jaren zeventig nog mooi in ons kantoor thuis. Ik ben er trots op en daarom mag ook iedereen ‘m zien.”

